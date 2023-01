Efringen-Kirchen MV Egringen verstärkt seine Reihen

Verstärkung fürs Orchester

Ein positiver Nebeneffekt war aber, dass drei Musiker des dortigen Musikvereins entschieden haben, sich dem MV Egringen anzuschließen.

Sie sind nicht die einzigen Neuzugänge aus 2022. Der Vorsitzende Martin Frey ergänzte, dass insgesamt sechs weitere neue Musiker in das Orchester aufgenommen wurden. Jugendleiter Marvin Aberer gab einen Überblick über die Ausbildung. Der MV Egringen hat 57 Jungmusiker, davon spielen 26 im Jugendorchester, 17 in der Bläserklasse (für Dritt- und Viertklässer) und 21 im Vorstufenorchester. Viele von ihnen bestanden Leistungsabzeichen. Rechnerin Anna Köster berichtete vom Kassenstand des Vereins. Der MV sei sehr glücklich darüber, dass er sehr viele Sponsoren hat, die ihn unterstützen.

Dank an Carl-Philipp Rombach

Bei den Wahlen wurden Andreas Schopferer (zweiter Vorsitzender), Anna Köster (Rechnerin), Marvin Aberer (Jugendleiter), Frank Braun (Aktivbeisitzer) und Andreas Frey (Passivbeisitzer) in ihrem Amt bestätigt. Martin Frey bedankte sich beim Dirigenten Carl-Philipp Rombach für seine Ernsthaftigkeit und seine Gewissenhaftigkeit beim Musizieren. „Er motiviert uns, will mit uns weiter kommen, und die Ausbildung der Musiker ist ihm sehr wichtig“, lobte Frey. Gedankt wurde auch dem Vizedirigenten Jochen Grässlin. „Wenn er gebraucht wird, ist er da.“

Andreas Schopferer als zweiter Vorsitzender dankte seinerseits Frey für die ausgezeichnete Führung des Musikvereins.

Pläne für 2023

Martin Frey gab die kommenden Termine bekannt: das Platzkonzert am 5. Mai, den Auftritt in Klosters am 24. und 25. Juni sowie das Sommerfest vom 8. bis 10. Juli. Der Herbstausmarsch ist für den 22. Oktober geplant, das Jahreskonzert für den 25. November.