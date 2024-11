Efringen-Kirchen: Nabu weckt Begeisterung für Wildes

Martin Klatt, Leiter des Projekts „Natur nah dran“, zeigte sich begeistert von der Tatkraft in Efringen-Kirchen: „Es ist toll, wenn eine Gemeinde die Bürgerschaft motiviert, mitzumachen und die Begeisterung für die Wildpflanzen weiterträgt. In unseren Gärten liegt so viel Potenzial, um Tieren einen Lebensraum zu bieten. Das ist gut für die biologische Vielfalt und verspricht damit spannende Naturbeobachtungen direkt vor der Haustür.“