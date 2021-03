Efringen-Kirchen Nach 13 Jahren endet eine Ära

Engagiert und tatkräftig hat er angepackt

Mit Engagement, Tatkraft und Herzblut aber hätten alle Herausforderungen gemeistert werden können. In Bezug auf Mahlers bisherigen und weiteren Lebensweg gab Schäfer ihm ein Zitat des Schweizer Pfarrers und Schriftstellers Kurt Marti mit auf den Weg: „Eine Lösung gibt es nicht, nur Schritte auf einem Weg, der kommt, wenn wir ihn gehen.“

Sie sagte auch, dass es nun gelte, Mahlers Nachfolge zu unterstützen. Die Vakanzverwaltung in Efringen-Kirchen übernimmt Pfarrerin Bertina Müller. Zusammen mit Diakon Markus Stisi leitet das dreiköpfige Konfi-Team den Konfirmandenunterricht. Seit 1. März verstärkt Pfarrerin Johanna Pähler, die sich im Probedienst befindet und Mahlers Stelle übernimmt, das Team. Der Kirchengemeinderat der evangelischen Kirchengemeinde Efringen-Kirchen, Huttingen, Istein wird von Rosemarie Bachmann geleitet.

Bachmann sprach ihrerseits Abschiedsworte für den scheidenden Pfarrer, in denen sie an die „sachlichen und zielorientierten“ Diskussionen mit ihm erinnerte. Als Abschiedsgeschenk des Kirchengemeinderats warf sie ihm einen grünen genoppten Ball zu, was bei den anwesenden geladenen Gästen für Heiterkeit sorgte. Dieser Ball, so wünschte sie ihm, solle er in den Händen drehen, wann immer ihn ein Problem beschäftige, und er solle ihn an seine 13-jährige Amtszeit im Rebland erinnern. Sie bedauerte, dass der Abschiedsgottesdienst aufgrund der Corona-Pandemie nicht in einer gut gefüllten Kirche gefeiert werden konnte, „mit Menschen, die dir im Anschluss beim geselligen Beisammensein herzlich sagen: Gott behüte dich“.

Grußworte und ein Abschiedsvideo

Sie überbrachte Mahler Grußworte der verschiedenen Gruppen und Initiativen in der Kirchengemeinde. Ob Jungschar, Frauen- und Kreativnachmittag, Frauenkreis, Bibel- und Gebetskreis, das Konfirmanden-Team, der Besuchsdienstkreis und das Team vom Begegnungssonntag, der Posaunenchor, der Chor „Salt ’n’ Light“ sowie der Kirchengemeinderat und das Pfarrbüro: Alle lobten sie das Engagement von Pfarrer Mahler, sein offenes Ohr für ihre Anliegen und seine warmherzige, verbindliche Art. Die Jungschar hatte sogar eigens ein Video aufgenommen, das beim Gottesdienst eingespielt wurde. Darauf sind die Mitglieder zu sehen, die einzeln oder zu zweit das Lied „Gott malt mit bunten Farben“ singen. Auch der Posaunenchor und der Chor „Salt ’n’ Light“ umrahmten den Gottesdienst musikalisch.

Auch wenn Mahler bereits zum gestrigen 1. März nach Baden-Baden gewechselt hat, soll der Abschied doch auch nochmals gefeiert werden, sagte Bachmann. Am 25. Juli soll es im Pfarrgarten ein Verabschiedungsfest geben – soweit die dann geltende Corona-Verordnung es zulässt.

Weitere Informationen: Das Video zum Abschiedsgottesdienst von Steffen Mahler ist auf der Videoplattform Youtube abrufbar. Der Link dazu findet sich auf der Internetseite der evangelischen Kirchengemeinde unter www.evangelisch-im-rebland.de.