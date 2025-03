Insgesamt 16 Isteiner Nachwuchsturnerinnen nahmen am Maskottchen-Wettbewerb in Rheinfelden teil. Zwei Mal Platz eins sowie ein zweiter Platz und viermal Platz drei sind eine ansehnliche Erfolgsbilanz. Der Nachwuchs des SV Istein ist motiviert für die Zukunft. Beim Maskottchenwettbewerb der Markgräfler-Hochrhein-Turnerjugend mussten die Mädchen an zehn verschiedenen Stationen aus den Bereichen Kraft, Beweglichkeit, Schnelligkeit, Ausdauer und Koordination ihr Können beweisen, teilt der SVI mit. In der Altersklasse sieben (AK 7) wurde Marie Hanke Dritte. In der AK 9 gingen die Plätze eins, zwei und drei an Lena Mergel, Julie Früh und Laura Hanke, Amalia Krey kam in der AK 10 auf Platz drei. In der AK 11 gab es Platz eins für Romy Fischer und den dritten Platz für Elise Sommer.