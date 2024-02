Efringen-Kirchen: Nachwuchsturnier so groß wie noch nie

Turniersieger

Weiter ging es dann mit der E1-Jugend-Gruppe eins. In dieser spannenden Gruppe setzte sich der SC Freiburg-Tiengen gegen die SpVgg Bamlach-Rheinweiler durch, die lediglich fünf Gegentore zuließ.

Im letzten Turnier am Samstag setzte sich dann die E1-Jugend des FC Huttingen in einem dramatischen Finale gegen den ESV Freiburg mit 6:4 durch.

Stadionatmosphäre

Weiter ging es am Sonntag mit den beiden Gruppen der F2-Jugend. Am Start waren unter anderem Teams aus Wehr und Maulburg. Den Nachmittag beschlossen dann die zwei Gruppen der F1-Jugend. Auch in der F-Jugend gab es keine Wertung, was aber dem Ehrgeiz und Einsatz der Kinder keinen Abbruch tat: Hier waren alle Sieger. „Die Stimmung ist an beiden Tagen sehr gut gewesen, fast schon Stadionatmosphäre“, bilanzierte Steinmetz.

Auch kulinarisch war in der Halle mit einem tollen Kuchenbüffet einiges geboten. Der Dank hierfür geht an die Eltern der Kinder. So waren die Organisatoren Katharina Linke, Martin Silbereisen und Thomas Steinmetz am Sonntagabend vollauf zufrieden und starteten bereits mit der Planung für das nächste Soccer-Turnier im Jahr 2025.