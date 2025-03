Efringen-Kirchen: „Neu im Takt“ entwickelt sich

Ehrungen: Für guten Probenbesuch wurden Birger Stächele, Louis Jourdan, Thomas Schmid, Michael Schittenhelm und Stephan Windmüller geehrt.

Termine: Am 12. April wird das Jahreskonzert veranstaltet, am 25. Mai besucht das Orchester den Hock in Wettelbrunn, am 19. Juni wird der Fronleichnams Gottesdienst mitgestaltet, am 5. Juli steigt das Sommerfest, am 22. Juli (Ersatztermin 29. Juli) das Platzkonzert „uf dr Lingi“ und am 28. September ist das „Patrozinium“. Das Herbstfest des Musikverein Minseln besucht das Orchester am 19. Oktober, am 1. November ist der Allerheiligen Gottesdienst, am 16. November findet das Kirchenkonzert statt und am 14. Dezember das Adventssingen.