Efringen-Kirchen: Neue ABC-Schützen legen los

Die Einschulung markiert einen bedeutenden Meilenstein im Leben eines Kindes. Sie ist der Übergang vom spielerischen Lernen im Kindergarten zum strukturierten Schulalltag. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt und will gebührend gefeiert werden: Zu diesem Zweck versammelten sich die neuen ABC-Schützen der Gemeinde Efringen-Kirchen mit ihren Großeltern, Eltern und Geschwistern in der Grundschule Istein des Schulzentrums Efringen-Kirchen. „Also lautet der Beschluss, dass der Mensch was lernen muss“, zitierte der kommissarische Schulleiter Frank Hofmaier den großen Dichter Wilhelm Busch. Es ist „ein großer Tag“ für alle Beteiligten, weiß Frank Hofmaier. Ausgestattet mit einer Vesperdose vom Freundeskreis des Schulzentrums Efringen-Kirchen und musikalisch begrüßt von den Zweitklässlern, startete der Nachwuchs auch gleich in die erste Unterrichtsstunde.