Efringen-Kirchen Neue Bäume fürs Dorf

Darüber hinaus warf das anstehende Jubiläum in Mappach in der Sitzung des Ortschaftsrats seine Schatten voraus. Im Jahr 2024 feiert der Ort sein 1150-jähriges Bestehen. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund seien nun 20 Bäume angeschafft worden, die am Samstag in einer Woche gepflanzt werden sollen. Vorgesehen sind dafür gemeindeeigene Flächen am Wasserreservoir und entlang der Böschungen, teilt Grässlin mit. Wo genau wie viele der Apfel- und Birnenbäume gepflanzt werden sollen, werde man noch im Lauf des kommenden Wochenendes abklären.

Paten sind willkommen

Wie Grässlin darüber hinaus betont, sind Baumpaten willkommen. Wer Interesse hat, sich an der Aktion zu beteiligen und/oder eine Patenschaft zu übernehmen, kann sich mit der Ortsverwaltung in Verbindung setzen, oder direkt zur Baumpflanzaktion kommen. Treffpunkt dafür ist am 20. November um 9 Uhr an der Gemeindehalle in Mappach.

Satzung der Feuerwehr

Dem einzigen Tagesordnungspunkt, nämlich der neuen Satzung der Feuerwehr, wurde nach kurzer Diskussion einmütig zugestimmt. Die Neuregelung, die vorsieht, dass es künftig drei Satzungen geben wird, soll unter anderem für mehr Klarheit etwa in Sachen Entschädigungszahlungen sorgen. „Wir stehen dem sehr positiv gegenüber“, so Grässlin.

Mauer und Trampolin

Gute Nachrichten hatte der Ortsvorsteher darüber hinaus mit Blick auf die Friedhofsmauer. Die Arbeiten, die dort notwendig sind, seien ein gutes Stück vorangekommen.

Auch der „Bypass“, der das Dorf im Falle eines Starkregenereignisses schützen soll, werde nun in Angriff genommen, so Grässlin.

Erfreut zeigte sich der Ortsvorsteher auch darüber, dass das Trampolin am Spielplatz inzwischen vom Bauhof installiert worden ist.