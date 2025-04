Einstimmig gebilligt hat der Ortschaftsrat auch den vorgelegten Feuerwehrbedarfsplan, und stimmt ihm einstimmig zu. In seiner Stellungnahme empfiehlt das Gremium der Verwaltung, dass bei der Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans darauf geachtet werden soll, die Planung möglichst einmalig und einheitlich zu gestalten, so dass der Planungsaufwand und dieKosten effizient reduziert werden können. Darüber wurde nach den Personalkosten des von den Planern vorgeschlagenen hauptamtlichen Gerätewarts gefragt. Kammerer wollte zudem von Gesamtkommandant Philipp Haberstroh wissen, was getan werde, um neue Feuerwehrleute zu werben und die jetzigen Skeptiker zu halten. Haberstroh habe dazu erklärt, dass es eine Klausurtagung der Feuerwehrführung geben werde, wo man diese Themen besprechen werde.