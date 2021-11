Efringen-Kirchen Neue Regeln, neue Aufgaben

Neue Regeln in den politischen Gremien

Wie Eimeldingens Bürgermeister Oliver Friebolin gestern am Redaktionstelefon mitteilt, gilt für den Besuch der Gemeinderatssitzung heute Abend die 3G-Regel. Ein entsprechender Nachweis muss beim Betreten des „Hauses der Begegnung“ vorgelegt werden. Verwaltungsmitarbeiterin Cornelia Flury werde die Kontrolle übernehmen.

Gleiches gilt künftig für den Besuch der Sitzungen der politischen Gremien in Efringen-Kirchen. Die Ratsmitglieder selbst sind davon aber ausgenommen. So heißt es in der Verordnung: „Bei Sitzungen der Organe, Organteile und sonstigen Gremien der Legislative, Judikative und Exekutive sind die Vorlage eines Testnachweises durch Teilnehmende, die Erstellung eines Hygienekonzepts und die Durchführung einer Datenverarbeitung nicht erforderlich; nicht-immunisierte Teilnehmende sind von dem Zutrittsverbot ausgenommen. Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske gilt nur für Besucherinnen und Besucher dieser Veranstaltungen.“

Zugleich hat der jeweilige Hausherr, also beispielsweise der Bürgermeister, das Recht, 3G auch für die Mitglieder des Rats anzuordnen. So wird beispielsweise in Eimeldingen am heutigen Donnerstag bereits für alle Anwesenden 3G gelten – für Besucher ebenso wie für die Gemeinderäte, erklärt Bürgermeister Friebolin.

Was die Ausweitung der Testmöglichkeiten in Eimeldingen angeht, stehe er derzeit in engem Austausch mit der GVV-Verwaltung in Binzen im Allgemeinen und mit Geschäftsführer Dominik Kiesewetter im Speziellen. Die Gemeinde Eimeldingen habe zwei Räume vorgeschlagen, in denen künftig wieder ein Testangebot realisiert werden könnte. Man sei dabei, die öffentliche Struktur für Testungen aufzubauen, sagt Friebolin.

Kontrollen nur stichprobenartig möglich

Die Kommunen sind indes nicht nur mit den neuen Regelungen konfrontiert, sondern stehen darüber hinaus auch in der Pflicht, was die Kontrolle der Maßnahmen angeht. Allerdings macht Hauptamtsleiter Pfahler keinen Hehl daraus, dass Kontrollen lediglich stichprobenartig seitens der Ortspolizeibehörde durchführbar seien. Eine permanente, flächendeckende Kontrolle würde eine völlige Überlastung der Kommunen bedeuten, so Pfahler.