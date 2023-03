Die vom Statistischen Landesamt berücksichtigten vier Betriebe bieten 125 Betten an. Das sind etwas weniger als in den Jahren 2019 und 2020, als es noch 131 Schlafgelegenheiten gab. Die meisten Betten, nämlich 143, wurden in Efringen-Kirchen 2010 angeboten. Damals hatten 10 581 Gäste übernachtet.