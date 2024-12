Efringen-Kirchen: Neue Runde für den Haushalt

Gestrichen wurden der Umbau der Zentrale im im Eingangsbereich des Erdgeschosses und die Veränderung am Server, ebenso die Klimaanlage im Ratssaal, die Aktualisierung der Markierung der Feuerwehrfahrzeuge und die zweite Stelle des Gemeindevollzugsdiensts.

Unverändert bestehen bleiben eine 50-Prozent-Stelle für eine EDV-Kraft, der Umbau des Postraums, das Budget für Jugendbeteiligung, eine halbe Stelle für Schulsozialarbeit an der Grundschule in Egringen, die Planungskosten für das Sanierungskonzept der Mehrzweckhalle und der Posten für den „Tag der Gemeinde“.

Die nächste Klausurtagung des Gemeinderats soll vor Ort passieren, weshalb die eingestellten 12 500 Euro auf 2500 Euro gemindert wurden. Die Mikrofonanlage für den Ratssaal soll günstiger sein – aus vorgesehenen 60 000 Euro wurden 31 000 Euro. Im Meldeamt stehen Umbauarbeiten an, da neue Geräte eingebaut werden müssen. Wie Bauamtsleiter Ulrich Weiß erklärte, sollte bei dieser Gelegenheit der teilweise stark beeinträchtigte Bodenbelag ausgetauscht werden, was eigentlich erst in zwei Jahren vorgesehen gewesen sei. Allerdings müssten die Beschäftigen dann nicht zwei Mal „umziehen“, um die Arbeiten zu ermöglichen. Es wird jetzt nur ein Teil des Bodenbelags bei dieser Gelegenheit ersetzt, die Kosten sinken von 50 000 Euro auf 35 000 Euro. Die Malerarbeiten in dem Bereich wurden von 12 000 Euro auf 7 000 Euro im Ansatz reduziert. Deutlich zu hoch erschienen den Gemeinderäten die Planungskosten für den Kindergarten Wintersweiler, um unter anderem die Toilettenanlagen zu erneuern. 120 000 Euro waren angesetzt, der Rat stellt jetzt 60 000 zur Verfügung. Bauamtsleiter Weiß erklärte, dass es für das Gebäude keine Pläne gebe, und es nicht sicher sei, an welcher Stelle Rohre verlaufen. Die Anzahl der Toiletten müsse den heutigen Anforderungen angepasst werden. Möglicherweise wäre dafür ebenso eine Erweiterung notwendig. Gegebenenfalls müssten weitere Mittel nachträglich bereitgestellt werden, so Weiß.