Efringen-Kirchen Neueinsteiger sind willkommen

Blansingen (os). Die Herbstprüfung musste der Vorstand des Schäferhundevereins Blansingen um seinen Vorsitzenden Heinrich Beierer und Kassenwartin Nicole Oettlin wegen Terminüberschneidung mit der Bundesfährtenhundeprüfung der Landesgruppe absagen.

Trotzdem war einiges los auf der Anlage des Vereins, denn es liefen die üblichen Trainingseinheiten der aktiven Hundesportler mit ihren Vierbeinern. „Unser Postenlauf im August war durch die unfreiwillige Absage der Herbstprüfung somit die letzte Veranstaltung in diesem Jahr. Die Trainingseinheiten laufen aber weiter für alle Gruppen“, sagte Oettlin. Und die nächste Prüfung ist auch schon terminiert: Die Frühjahrsprüfung steht am 18. März mit Richter Klaus Binder auf dem Plan.

Bis dahin finden mit Ausnahme der zweiwöchigen Pause über Weihnachten und Neujahr immer am Donnerstag, Samstag und Sonntag auf der Anlage beim Vereinsheim die Trainingseinheiten statt. Am Donnerstag üben von 17.30 bis 18.15 Uhr die Welpengruppe mit Leiterin Anja Elstner, von 18.15 bis 19 Uhr die Junghunde von Nicole Oettlin und von 19 bis 19.45 Uhr Hobbygruppe, geleitet von Heinrich Beierer. Die aktiven Hundesportler, die die dreiteiligen Prüfungen aus Unterordnung, Schutzdienst und Fährtenarbeit betreiben, üben mit Sportwart Jorge Gill am Donnerstag von 19 Uhr an, dazu am Samstag ab 14.30 Uhr und am Sonntag mit Schwerpunkt Fährtenarbeit von 9 bis 12 Uhr.

„Wir haben aktuell in allen Gruppen jeweils rund 15 mitwirkende Hundesportler und Hundefreude, die mit unterschiedlichen Hunderassen aktiv sind. In allen Gruppen sind Neueinsteiger willkommen“, sagen Beierer und Oettlin. Und weisen darauf hin, dass solche Neu- oder Wiedereinsteiger während den Trainingszeiten gerne vorbeischauen und sich informieren können. Infos gibt es auch unter Tel. 07628/8427 während der Trainingszeiten oder immer im Internet unter www.svogblansingen.de.