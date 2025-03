Efringen-Kirchen: Neuer Name ist Hand in Hand

Im Rahmen der Veranstaltung übergab der Vorstand an die Sozialstation Kandern einen funkelnagelneuen Mitsubishi Space Car, der aus den Mitteln des Vereines finanziert wurde. Daniel Bender, Geschäftsführer der katholischen Sozialstation Kandern freute sich über diese Gabe. Er habe „drei Jahre gute Erinnerung an den Verein“ und diese Spende sei die „Fortschreibung einer Erfolgsgeschichte“. Bender dankte für die gute Zusammenarbeit, die es den Mitarbeitern der Sozialstation ermögliche, das Klientel „bei Wind und Wetter“ zu betreuen. Dass Efringen-Kirchen „so eine Institution am Ort hat“, die es den Menschen ermögliche „Miteinander in Kontakt zu bleiben“, das sei wichtig, sagte Bürgermeisterin Carolin Holzmüller in ihrem Grußwort.

Iren Beer-Kuhner erklärte im weiteren Verlauf der Versammlung, dass sie stolz sei auf die Bewältigung der Herausforderungen des vergangenen Jahres. Einmal sei die Pflegezuständigkeit diskutiert worden, zum anderen habe sich daraus die neue Namensgebung ergeben. In Arbeitsgruppen wurde die Satzungsänderung und die damit verbundene Namensgebung erarbeitet. Ein neues Logo wurde entwickelt, der Flyer erneuert und die Nutzung der Medien intensiviert. Zudem fand ein Ausflug nach Ötigheim sowie ein Adventskaffee statt.