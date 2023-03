Efringen-Kirchen Neuer Plan für mehr Wohnraum

Der erste der sich in der Ratsrunde zu dem Thema zu Wort meldete, war Karl-Friedrich Hess. Da man ganz in der Nähe direkt an der L 137 schon ähnliche Vorhaben getätigt habe, etwa den Apotheken-Bau, füge sich das Bauvorhaben in seinen Augen in die Umgebung ein und passe „dazu“.

Zufahrten von der Landstraße aus

Er erhoffe sich auch, dass auf der L 137, die bisher den Charakter einer Umgehungsstraße habe, Autofahrer etwas abgebremst würden. Deshalb sollte die Zufahrt zu den Gebäuden auf jeden Fall auf dieser Seite erfolgen und die Südseite als beruhigte Zone vorgesehen werden.

Kevin Brändlin zeigte sich im Namen der FDP-Fraktion überrascht über das nun vorgestellte Vorhaben, sozialverträglichen Wohnraum direkt an der Landstraße zu schaffen. Er fügte aber an, dass seine Fraktion dieses gutheiße und zustimmen werde.