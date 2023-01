Efringen-Kirchen Feuerwehr Istein mit neuem Fahrzeug

Umbau

Bereits 2021 wurde der Umbau des Gerätehauses geplant, der 2022 gestartet wurde und noch immer andauert. Zu den Umbaumaßnahmen, die bis Ostermontag abgeschlossen sein sollen, zählen die Auslegung eines rutschhemmenden Bodens, die Modernisierung der Elektrik und die Installation einer Druckluftverteilung, vor allem für das neue Mittlere Löschfahrzeug (MLF). Das MLF wurde im Zuge einer interkommunalen Beschaffung besorgt, an der sieben Wehren aus vier Landkreisen beteiligt waren, und konnte am 16. Dezember in Istein in Empfang genommen werden.