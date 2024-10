Efringen-Kirchen: Neues Vereinshaus statt alter Schule?

Der Kulturstammtisch wird fortgeführt und künftig von Eckhart Lenzing als Koordinator betreut, heißt es in einer Mitteilung des SPD-Ortsvereins Efringen-Kirchen. Im Beisein von Bürgermeisterin Carolin Holzmüller fand der zweite Kulturstammtisch in der Kulturscheune Rabe in Kleinkems statt.