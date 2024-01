Efringen-Kirchen: Neuzugänge halten Orchester stabil

Ehrungen

Karlheinz Klein, Dieter Hagin und Reiner Hagin wurden für 40 Jahre passive Mitgliedschaft von Martin Frey geehrt. Ehrungen für nur jeweils eine Probenfehlstunde im letzten Jahr durften Malte Bauer, Dietmar Bieger und Martin Frey entgegennehmen.

Termine

Am 17. März findet das Abschlusskonzert des Projekts der Jugend des Bezirks in Binzen statt, am 8. Mai steigt wieder das Platzkonzert, das Sommerfest ist vom 13 bis 15. Juli, der Herbstausmarsch am 20. Oktober und das Jahreskonzert am 23. November. Vorsitzender Marin Frey hatte noch einen Termin in eigener Sache bekannt zu geben: Die „Läufelberg Musikanten“ haben am 20. Mai einen Auftritt in der Fischinger Läufelberghalle.

Musikverein Egringen

Insgesamt

345 Mitglieder davon 46 Aktive und 58 Jugendliche in Ausbildung.

Kontakt:

Vorsitzender Martin Frey, Tel. 07628/86 10, E-Mail: info@musikverein-egringen. de