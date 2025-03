Efringen-Kirchen: Nichts muss sofort passieren

Wesentliche Grundlagen sind die Gefährdungs- und Risikosituationen, die von den vier künftigen Standorten aus zu versorgen sind, aber vor allem die Wohn- und Arbeitsorte der Feuerwehrleute von Efringen-Kirchen, die ihre Standorte in entsprechender Zeit erreichen müssen (siehe nebenstehende Artikel).

In der Nacht seien alle Standorte mit Feuerwehrleuten sehr gut versorgt, erklären die beiden Mitarbeiter von Brandschutz vier. Schwierig sei dies am Tag. Da helfe die neue Aufteilung, um mehr Einsatzkräfte zusammen zu bekommen, damit das erste Fahrzeug mit sechs Kräften und das zweite Einsatzfahrzeug mit neun Kräften besetzt werden können. Mehrere Feuerwehrleute würden am Tag im Einzugsgebiet anderer Wachen arbeiten und könnten dort die Standorte rechtzeitig erreichen, den der eigentlichen Abteilung jedoch nicht. Tagsüber hier zu switchen, würde helfen. „Es reicht nicht einfach sechs oder neun Feuerwehrleute zusammen zu bekommen. Es müssen alle Funktionen bedient werden“, erklärte Spanner. Ohne Fahrer würde das Fahrzeug in der Halle stehen bleiben, auch wenn die Personenzahl erreicht sei.