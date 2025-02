Efringen-Kirchen: Nico Krebs findet, das Team holt den Preis

Friedrich Sacherer erinnerte bei der Preisübergabe im Unternehmen im Martelacker, dass der Mittelstand als Motor agiere und Arbeitsplätze schaffe, zugleich aber auch an die Zukunft denke und Lehrlinge ausbilde. Dies alles geschehe mit „Verlässlichkeit“, erklärte der Vizepräsident der Handwerkskammer Freiburg. Der Fachkräftemangel sei für alle Handwerksbetriebe hart, das Heranziehen des eigenen Nachwuchses um so wichtiger. Sieben Lehrlinge seien in dem Betrieb mit rund 30 Beschäftigten angestellt und sicherten so den Fortbestand des Unternehmens.

Landrätin Marion Dammann erinnerte an die Rezession in der sich das Land befinde, wobei diese bislang nicht so negativ ausfalle wie befürchtet. „Es fehlt der Optimismus“, sagte die Landrätin. „Der Handwerkerstand, der den Kern des Mittelstandes bildet, ist für ein Staatsleben notwendig“, zitierte Dammann. Dies habe bereits Otto von Bismarck im 19. Jahrhundert gewusst und so gesagt. „Die kleinen und mittelständigen Unternehmen sind das Rückgrat unserer Wirtschaft“, hob sie hervor. Für Unternehmen seien Alleinstellungsmerkmale wichtig. Beim Unternehmen Krebs sei dies die Fähigkeit für Schiffselektrik. Die jüngere Generation müsse übernehmen, auch wenn heute auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr so viele zur Verfügung stünden. Das Unternehmen halte seine Mitarbeiter und begegne der Konkurrenz mit einem „Wir-Gefühl“. Alle Mitarbeiter dürften stolz auf diese Auszeichnung sein. Der Zukunftsgedanke lebe. Rund ein Drittel der Mitarbeiter habe einst als Auszubildender hier angefangen, erklärte Dammann.