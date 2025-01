Efringen-Kirchen: „Nur über uns die Linde rauscht“

Wer kennt sie nicht: „Die Mondnacht, es war als hätt der Himmel die Erde still geküsst.“ Robert Schumann war einer der ersten, der Eichendorffs romantische Gedichte für die Musik entdeckt hat. Im zweiten Kammerkonzert der Saison 2024/2025 wird dies am Sonntag, 26. Januar, ab 17 Uhr durch einen Liederabend mit Poplutz und Lutz in der Alten Schule aufgegriffen.