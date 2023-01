Blansingen - Rund 80 Landwirte aus dem Landkreis Lörrach und den Nachbarlandkreisen sind am Montag beim 31. Markgräfler Steinobsttag in der Blansinger Wolferhalle zusammengekommen. Zwetschgen und Pflaumen standen im Mittelpunkt der Veranstaltung. Am Nachmittag stellte Thorsten Espey von der Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau in Weinsberg entsprechende Sichtungsergebnisse vor. Zur Einführung hatte am Morgen Lorenz Boll vom Erzeugergroßmarkt Südbaden in Vogtsburg einen Überblick über das aktuelle und das vergangene Steinobstjahr gegeben. Die neue Agrarförderperiode ab 2023 war Thema eines Vortrags von Klaus Nasilowski, Kreisobstbauberater und Geschäftsführer beim Kreisobst- und Gartenbauverband. Fördergelder für die Landwirte seien immer mehr an Bedingungen geknüpft, fasste er zusammen. Daraus ergebe sich die paradoxe Situation, dass oft gerade eine „naturnahe“ Bewirtschaftung die Tendenz hin zu größeren Anlagen fördere, da erhebliche Investitionen, etwa in spezielle Geräte, nötig seien, und dies oft, ohne entsprechend höhere Preise erwirtschaften zu können. Immer mehr Obstbauern würden daher aufgeben. „Der Strukturwandel hat Fahrt aufgenommen, stellte er kritisch fest. Dem schloss sich Max Hagin, der Vorsitzende des Kreisobstbauverbands an: „Uns wird zunehmend das Werkzeug genommen, um hochwertige Produkte herstellen zu können“, erklärte er im Hinblick auf strengere Vorgaben beim Pflanzenschutz.