Efringen-Kirchen „Ohni fasnet chönne mir nit si“

Wie gewohnt laufen die fünf Gruppen auf der Hauptumzugsstrecke – nur diesmal corona-konform. Zu zweit oder als Familie sind die Narren zu sehen. „Wir haben sie in Gruppen zu bestimmten Uhrzeiten einbestellt“, erzählt Bräunlin.

Von jeder Gruppe wurden ein bis zwei Aufnahmen gemacht. Der „Technik-Drübel“ Lukas Britsche schneidet dann die besten Aufnahmen zu einem kleinen Video zusammen. „Das ist ein junger Bursche, der ist in der Technik bewandert und hat für uns vorletztes Jahr schon einen Film zusammengestellt.“ Bräunlin weiß, dass viele am Stöbern und am Schauen sind, wer von den Narren etwas anbietet. Schließlich wolle der ein oder andere das Fasnachtsgefühl bekommen. Etwas, das die Narren gut nachvollziehen können: „Es war schön, das Häs zumindest für den Dreh wieder anzuziehen. Ich vermisse es schon sehr“, sagt Bräunlin, der seit frühester Kindheit und damit seit mehr als 50 Jahren aktiv an der Fasnacht beteiligt ist.

Narrenbrunnen- und Rathaus-Dekoration

Istein wird pünktlich zum Schmutzige Dunschdig geschmückt sein: Ab 13 Uhr wird der Narrenbrunnen mit Kranz, den Masken der Narrenzunft sowie Papierhosen geschmückt, und auch das Rathaus wird mit einer Fahne, auf der das diesjährige Motto „Mit Humor un Lache sin mir debi, ohni chönne mir nit si!“ steht, verziert.

Zumindest etwas musste organisiert, werden findet der Zeremonienmeister: „Nächstes Jahr könnte es für die Fasnacht eng werden. Denn wenn etwas ein Jahr lang nichts stattfindet, können die Menschen das Interesse daran verlieren. Deswegen wollten wir lieber etwas im kleinen Rahmen machen, als gar nichts.“

Vereinsleben und eine kleine Überraschung

Dennoch fehle, wie bei anderen Vereinen auch, die Zusammenkunft mit den Mitgliedern. Vor gut einer Woche hätten die Isteiner Drübel eigentlich ihren Zunftabend gefeiert. „Die Halle war immer voll mit Menschen“, erinnert sich Bräunlin. Bereits in den 90ern war die Fasnacht schon einmal ausgefallen. Der Zeremonienmeister weiß noch: „Das war aber nicht wie heute, denn damals konnten wir wenigstens noch in unseren Vereins-T-Shirts zusammensitzen.“ Vorteil sei nun, dass man die sozialen Medien hat. „Das hilft dem Vereinsleben schon sehr.“

Um die Gemeinschaft trotz Corona auch in der närrischen Hauptjahreszeit etwas aufleben zu lassen, veranstalten die Vereine intern einen Maskenball. Jeder, der Lust hat, kann sich zu Hause verkleiden und ein Foto von sich in die Whatsapp-Gruppe stellen. Eine Jury wählt dann das beste Kostüm aus und der Gewinner erhält sogar einen Preis. Auch der Zeremonienmeister ist mit seiner Frau schon kräftig am Basteln.

Für die Isteiner wird es am Sonntag noch eine kleine Überraschung geben. Was es genau geben wird, wollte der Zeremonienmeister jedoch nicht verraten.

Der virtuelle Umzug wird am Samstag auf allen Sozialen Medien wie Facebook, Youtube und Instagram, aber auch auf der Webseite der Isteiner Fasnachtsvereine zu sehen sein.