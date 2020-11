Efringen-Kirchen Online gemeinsam singend beten

Allerdings habe es zu Beginn einige Zeit gedauert, bis sich Wittmer in die Online-Plattform eingearbeitet hatte. Aber auch die Powerpoint-Präsentation, die sie für das Gebet vorbereitet, benötige einiges an Zeit. „Am Anfang habe ich fünf Stunden daran gesessen. Inzwischen habe ich mehr Routine. Jetzt brauche ich zirka eine Stunde“, erzählt Wittmer.

Zu Beginn waren bis zu 20 Teilnehmer dabei. „Danach hat es dann etwas nachgelassen, aber wir sind mittlerweile eine feste Gruppe aus zehn Personen“, so Wittmer. Bis zu den Sommerferien hatte sie die Gebetsrunden wöchentlich abgehalten, doch seit dem Sommer nur noch monatlich.

Menschen verbinden

Zwar bietet sie die Gebetszeit für die Seelsorgeeinheit Kandern/Istein an, aber dazukommen darf jeder. „Es ist schön, dass wir regelmäßig Menschen vom Bodensee, aus Freiburg oder Bayern dabei haben. Am Anfang hat sich auch eine Person aus Berlin der Runde angeschlossen“, erzählt Wittmer und fügt hinzu: „Durch das Internet kann man die Menschen über die eigene Grenze hinaus erreichen und ansprechen.“

Doch das Taizé-Gebet online zu veranstalten, sei mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Denn der Mittelpunkt des Gebets sind die kurzen Lieder, die immer wieder wiederholt werden, um ins Gebet zu kommen. „Ich habe versucht, trotz Tasten und Bildschirm ein Ambiente zu schaffen, um die Aufmerksamkeit zu bündeln“, erklärt Wittmer. Mithilfe von Powerpoint sei es ihr dann gelungen, die Stimmung zu verbessern.

Die Liedtexte werden mit Bildern untermalt und laufen während der Musik in einer Präsentation ab. Dabei kann Wittmer auf ihr Hobby zurückgreifen. Die ein oder andere Fotografie wandert dann auch einmal in die Präsentation. „Die Bilder sollen helfen, in das Gebet zu kommen“, erklärt Wittmer.

Gruppe bringt sich ein

Die Musik zur Begleitung des Gesangs wird mit dem PC abgespielt. Aber Wittmer erzählt auch, dass hin und wieder ein Teilnehmer das Gebet mit seiner Gitarre begleitet. Die Gruppe kann sich aber auch jederzeit mit einer Lesung einbringen.

Platz zum Austausch untereinander gibt es immer vor oder nach dem Gebet. Nach der Begrüßung wird aber der Gruppenchat verkleinert und auf dem Bildschirm erscheint dann die Präsentation.

Nach dem etwa 30-minütigen Gebet holt die Gemeindereferentin die Teilnehmer wieder in den Gruppenchat. „Dabei besteht dann immer die Möglichkeit, sich auszutauschen, auch wenn ein Treffen in der Kirche natürlich intensiver ist“, meint sie. Für ein intimeres Gespräch kann die Gemeindereferentin aber auch per E-Mail kontaktiert werden.

Die Rückmeldungen der Mitbetenden seien immer gut. „Es gibt den Menschen etwas, auch wenn man sich nur virtuell treffen kann“, findet Wittmer.

Ein Live-Taizé-Gebet findet am 10. Dezember ab 18.30 Uhr in der Isteiner Kirche statt.

Das Treffen am 14. Januar, ebenfalls ab 18.30 Uhr, wird aber wieder virtuell abgehalten.

Bei Interesse an einem Taizé-Gebet kann man sich an Gemeindereferentin Bettina Wittmer unter Tel. 07628/ 7163141 wenden.

1940 hatte sich ein internationaler, evangelischer Männerorden im französischen Dorf Taizé zu einer Gemeinschaft „Communauté de Taizé“ gebildet und das Gebet hervorgebracht.

Das gesungene Gebet besteht aus vielen kurzen Gesängen, Bibel-Texten, einem gesprochenen Gebet und einem stillen Moment in der Mitte des Taizé-Gebets.