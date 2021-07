Efringen-Kirchen Ortsverwaltung und Spielplatz oben auf der Liste

Auch beschäftigt Blansingen das Thema Spielplätze. Der Spielplatz Dorfmatten sei inzwischen in die Jahre gekommen. Da er stark frequentiert wird, fehlt es an einer Bank mit Tisch und einem Spielturm. Alternativ stehe auch die Überlegung im Raum, den Spielplatz an den Bolzplatz zu verlegen. Dies hätte den Vorteil, dass der Spielplatz besser einsehbar wäre als in den Dorfmatten. Er wäre zudem am Bolzplatz für alle Dorfbewohner gut erreichbar. Die Pflege im Zusammenhang mit dem Bolzplatz wäre von Vorteil, ebenso wie die Nähe zur Wolferhalle. Es müsse aber zunächst noch in Absprache mit der Gemeinde geklärt werden, welche Rechte und Pflichten es bezüglich des bereits bestehenden Spielplatzes gibt, so Wahler.

Die Erneuerung der Bodenbeschichtung in der Feuerwehrfahrzeughalle steht ebenfalls weiter auf der Blansinger Liste für die Haushaltsmittel.