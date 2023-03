Efringen-Kirchen Ostern in Efringen-Kirchen Katholische Gottesdienste

Mit einem Gottesdienst um 10.30 Uhr, in der Kirche in Blansingen begeht die Kirchengemeinde Blansingen/Kleinkems/Welmlingen den Palmsonntag. Am Gründonnerstag, 6. April, wird ein Tischabendmahl jeweils um 18 Uhr im Pfarrhaus in Blansingen (Anmeldung – gerne auch kurzfristig – wird gebeten bei Susanne Teichmanis, Tel. 0157/71414 996) und im Kirchsaal in Bad Bellingen statt. Am Karfreitag, 7. April, findet um 10.30 Uhr ein Gottesdienst in Welmlingen und um 15 Uhr eine musikalische Andacht zur Todesstunde Jesu in der Kirche in Blansingen statt.

Am Ostersonntag, 9. April, wird um 10.30 Uhr in der Kirche in Blansingen, am Ostermontag, 10. April um 9.30 Uhr in der Kirche in Kleinkems Gottesdienst gefeiert.

In der katholischen Seelsorgeeinheit Istein/Kandern beginnt die Karwoche mit Palmsonntagsgottesdiensten am 2. April in Istein (zum Thema „Glück“) und Kandern, jeweils um 10 Uhr, mit Segnung der Palmen und Palmprozession. Am Dienstag, 4. April, wird in Istein um 18 Uhr die Heilige Messe gefeiert, in Kandern am Mittwoch, 5. April, um 9.30 Uhr.

Der Gründonnerstag, 6. April, beginnt um 18 Uhr mit dem Passahmahl der Firmanden in Kandern, um 20 Uhr folgt dort die Gründonnerstags-Liturgie und um 21 Uhr eine Betstunde mit Taizé-Liedern. Der Karfreitag, 7. April, beginnt um 10 Uhr in Istein mit dem Kinderkreuzweg, um 15 Uhr geht es weiter mit der Feier vom Leiden und Sterben Christi, mitgestaltet vom Kirchenchor Istein.

Die Feier der Osternacht in Istein mit dem Thema „Happy End gefällig(st) ?!“ beginnt am Karsamstag, 8. April um 21 Uhr, eine Feier in Kandern ebenfalls um 21 Uhr. Am Ostersonntag, 9. April, 10 Uhr, folgt ein Festgottesdienst in Istein, mitgestaltet vom Kirchenchor. Am Ostermontag findet um 10 Uhr eine Heilige Messe in Huttingen und gleichzeitig ein Ökumenischer Gottesdienst in der Stadtkirche in Kandern statt.