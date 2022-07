Efringen-Kirchen „Partnerschaft ist ein Gewinn für alle Beteiligten“

Das Markgräflich Badische Weinhaus mit Sitz in Salem ist ein 2017 gegründetes Joint Venture zwischen Rotkäppchen-Mumm und dem Haus Baden, Eigentümer des VDP-Weinguts Markgraf von Baden, während die Markgräfler Winzer eG mit Sitz in Efringen-Kirchen die zweitgrößte Genossenschaft in Baden ist. Und diese sei, wie es in einer Mitteilung heißt, „eine der schlagkräftigsten Genossenschaften Deutschlands“. Die Zusammenarbeit der beiden bekannten Häuser bedeutet, dass die Genossenschaft Markgräfler Winzer eG Weine erzeugt, ausbaut und abfüllt, die dann unter der Marke „1112“ vermarktet werden. Mit der Vermarktung selbst hat die Winzergenossenschaft nichts zu tun. Die 2018 mit Erfolg auf den Markt gebrachte Weinlinie umfasst die Sorten Spätburgunder, Grauburgunder, Blanc de Noirs, Spätburgunder Rosé, Weißburgunder sowie seit Mai dieses Jahres außerdem noch Gutedel und Blanc de Blancs. Weine der Marke „1112“, die zu den meistverkauften badischen Weinmarken zählen, werden ausschließlich im deutschen Lebensmitteleinzelhandel vermarktet.

Die Kooperationsvereinbarung sei mit dem Ziel geschlossen worden, das Wachstum dieser Weinlinie „1112“ zu stützen und strategisch auszubauen, verdeutlicht Michael Prinz von Baden und erklärt: „Als qualitäts- und zukunftsorientiertes Weinhaus streben wir mit all unseren Partnern langfristige Geschäftsbeziehungen an. Und der Geschäftsführende Vorstand der Markgräfler Winzer eG, Hagen Rüdlin, sagt: „Dass wir mit unseren Ressourcen und Qualitäten Partner für Elfhundertzwölf werden, freut uns als leistungsstarkes und zuverlässiges Kollektiv besonders. Es zeigt deutlich, dass ein erfolgreiches Handelshaus Hand in Hand mit der genossenschaftlichen Weinerzeugung arbeiten kann.“ Es sei eine Partnerschaft auf Augenhöhe, dadurch könne das geplante Wachstum des badischen Projekts sichergestellt werden. Die Kooperation sei auch ein zukunftsweisender Schritt zum Erhalt der badischen Weinkulturlandschaft, sind beide Seiten überzeugt. Die Zusammenarbeit beider Häuser mit den unterschiedlichen Partnern aus der Region bleibt laut Mitteilung von dieser neuen Kooperationsvereinbarung unberührt und wird weiterhin fortgesetzt. Übrigens: Der Name der Weinlinie „1112“ basiert auf dem Gründungsdatum des markgräflichen Weinguts.