Der Pizzabote sollte eine Essensbestellung nach Istein in die Neue Straße liefern. Er war vom Besteller angewiesen worden, er möge bei Ankunft hupen, damit der Besteller auf ihn zukommen könne, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Als der Pizzabote in der Neuen Straße kurz nach 23 Uhr ankam und hupte, seien kurze Zeit später zwei junge Männer aus Richtung des Albert-Scherer-Weges erschienen und hätten sich als die Besteller ausgegeben. Auf der Straße sei es zum verbalen Disput wegen der Bezahlung der Bestellung gekommen. Der Pizzabote nahm die zuvor bereits übergebene Bestellung wieder an sich. Als der Pizzabote an sein Fahrzeug zurücklief, seien ihm die beiden jungen Männer gefolgt, gab der Bote zur Protokoll. Seiner Aussage nach sei er attackiert worden und habe Faustschläge und Tritte einstecken müssen. Aus Furcht habe der Pizzabote einen Teil der Essensbestellung an einen der Männer übergeben. Beide Männer seien in Richtung Albert-Scherer-Weg weggerannt und dann in den Basler Weg eingebogen. Die beiden Männer konnten nur vage beschrieben werden. Einer sei etwa 1,80 Meter groß, habe kurze braune Haare und eine „feste“ Statur. Er habe ein T-Shirt getragen. Der zweite sei etwa 1,60 Meter groß gewesen. Die Kriminalpolizei Lörrach hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Während des Geschehens habe der Pizzabote mehrfach um Hilfe gerufen. Die Kriminalpolizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung zu den beiden Unbekannten. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei, Tel. 07621/17 60, entgegen.