Efringen-Kirchen Plädoyer für Hoffnung und Liebe

Hilfe für Helfer

Der Verein hilft Helfern. Finden sich etwa Eltern mit einer Situation konfrontiert, in der sie ihr Kind über eine lange Zeit intensiv pflegen müssen, kann dies dazu führen, dass sie sich mit dieser Aufgabe allein gelassen und überfordert fühlen. Der Verein will gegensteuern und bietet dazu verschiedene Angebote, damit die Helfer Kraft tanken und neue Hoffnung schöpfen können. So werden etwa Räumlichkeiten in einem Kloster angemietet, wo sich die Betroffenen austauschen können, wo gemeinsam nach Möglichkeiten gesucht wird und wo einfach auch eine schöne Zeit miteinander verbracht werden kann. Längerfristig wünscht sich der Verein aber, eine eigene „kleine oder große Oase“ einzurichten, erklärte Koch. Das ginge am besten nahe an der Sonne – also möglicherweise in der südbadischen Heimat des aus Wintersweiler stammenden Schauspielers.

In seiner Predigt klang auch der Umgang mit dem eigenen Schicksalsschlag immer wieder an. Seit einem Unfall im Jahr 2010 ist Koch vom Hals abwärts gelähmt. Die Unterstützung, die er in seinem familiären Umfeld erhält, sei für ihn von entscheidender Wichtigkeit. Ebenso – das wurde in Kochs Predigt deutlich – findet er Halt und Zuversicht im Glauben. Seine religiösen Kenntnisse sind profund, was in Kochs eigener Spiritualität begründet liegt. Nicht zuletzt ist dieses Wissen aber auch auf sein in Kürze abgeschlossenes Theologie-Studium an der Uni Heidelberg zurückzuführen.

Wer sich näher über den Verein „Samuel Koch und Freunde“ informieren möchte, findet weitere Informationen auf der Webseite www.samuel-koch-und-freunde.de.