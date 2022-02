Efringen-Kirchen Platzkonzert und Herbstausmarsch

Protokollführerin Nicole Fischer erwähnte im Tätigkeitsbericht, dass die Proben erst am 4. Juni 2021 wieder beginnen und das Sommerfest am Sonntag 11. Juli nur in kleinerer Form stattfinden konnte. Frey merkte dazu an, dass das Sommerfest im Juli zwar leider kleiner ausfallen musste, aber als Platzkonzert mit der Bläserklasse, dem Jugendorchester, dem Aktivorchester und den Läufelberg Musikanten auf dem Festplatz mit Bewirtung doch ein schöner Erfolg gewesen sei.

Weiterhin wurde der Herbstausmarsch nach Wittlingen lobend erwähnt und an dieser Stelle Bürgermeister Michael Herr und Inge Pabst von den Landfrauen für die großzügige Bewirtung und die Spende gedankt. Das Jahreskonzert musste dann allerdings kurz vor dem geplanten Termin abgesagt werden.

Jugend

Den Bericht von Jugendleiter Marvin Aberer verlas der Vorsitzende Martin Frey. Danach hat der Musikverein derzeit 57 Zöglinge, davon 14 an der Klarinette, elf an der Querflöte, fünf am Saxofon, acht am Schlagzeug, zwei am Tenorhorn, neun Trompeten, sechs Waldhörner, zwei Posaunen. Davon erlernen 26 Kinder im Rahmen der Bläserklasse in der Schule in Egringen ein Instrument.

Auftritte der Bläserklasse gab es im zweiten Halbjahr 2021 leider keine, ein klassenübergreifendes Musizieren war leider auch nicht möglich. Das Vorstufenorchester musste, nachdem es im September 2021 den Probebetrieb wieder aufgenommen hatte, im November 2021 den selbigen wieder beenden. Das Jugendorchester spielte am 1. August 2021 bei der Konfirmation in der Egringer Kirche und umrahmte den Festgottesdienst. Beim Herbstausmarsch am 17. Oktober spielte das Jugendorchester am Nachmittag beim Wittlinger Sportplatz. Die Leitung der Bläserklasse und des Vorstufenorchesters hat Carl-Philipp Rombach, das Jugendorchester wird von Marc Braun geleitet.

Wahlen

Die Leitung der Wahlen übernahm Andreas Schopferer. Er schlug vor, die Wahl per Handzeichen zu machen. Die Versammlung hatte keine Einwände. Zur Wahl standen Schriftführer, Vorsitzender, Protokollführer, Aktivbeisitzer und Passivbeisitzer. Die bisherigen Vorstandsmitglieder standen wieder zur Verfügung und wurden der Versammlung zur Wiederwahl vorgeschlagen. Es gab keine weiteren Wahlvorschläge.

Martin Frey wurde mit 34 Ja-Stimmen zum Vorsitzenden gewählt. Mit ebenfalls jeweils 34 Stimmen wurden Christina Frey zur Schriftführerin, Nicole Fischer zur Protokollführerin, sowie Jochen Grässlin zum Aktivbeisitzer und Rainer Hagin zum Passivbeisitzer gewählt.

Ehrungen

Martin Frey ernannte Jürgen Brunner zum Ehrenmitglied. Abschließend dankte Frey Carl-Philipp Rombach für seine Arbeit als Dirigent und seine vielen neuen Ideen in dieser schwierigen Zeit. Jochen Grässlin dankte er für sein Engagement als Vizedirigent. Dank ging auch an die Notenwartinnen Anna Grässlin und Milena Bauer, sowie die Ausbilder Marc und Frank Braun, Christina Frey sowie Anna Köster.