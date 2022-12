Efringen-Kirchen „Politisches Leben hat gewonnen“

Nach der Bundestagswahl 2005 wurde sie am 23. November 2005 in der jetzt von Bundeskanzlerin Angela Merkel geleiteten Bundesregierung zur parlamentarischen Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Gesundheit ernannt. Sie ist seit 2019 Mitglied des Kreistags und wirkt als Dozentin für Gesundheits-Management an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Lörrach. Für ihre langjährige Mitgliedschaft erhielt sie eine Brosche, die anderen „Fünfzigjährigen“ Wolfgang Kirschke und Friedrich Krebs eine Ehrennadel. Für 25 Jahre Parteizugehörigkeit verlieh Kreisvorsitzender Sven Widlarz eine Silbernadel an Armin Schweizer und Karlfrieder Hess.

Quo vadis Efringen-Kirchen?

Den weiteren Höhepunkt der Mitgliederversammlung markierte der Programmpunkt „Quo vadis (wohin geht) Efringen-Kirchen?“ Dazu hatte die SPD die neue Bürgermeisterin von Efringen-Kirchen, Carolin Holzmüller, eingeladen, die auch kam. Das sei, so der Vorsitzende Armin Schweizer, eine Ausnahme.

Er führte fort, dass das politische Leben mit der erfolgreichen Kandidatur Holzmüllers an Aktivität gewonnen habe, weil die Findungskommission mit Vertretern von vier Parteien besetzt werden konnte.

Die Themen, die Frau Holzmüller ansprach, waren die Infrastruktur in den neun Teilorten, der Hochwasser- und Katastrophenschutz sowie Kindergärten mit der Ganztagesschule in naher Zukunft.

Holzmüller: neue Art der Verhandlungsführung

„Der Gemeinderat wird sich an meine Verhandlungsführung mit mehr Anträgen gewöhnen. Wir werden den Haushaltsvorbehalt einführen und so verstärkten Zugang zu Förderprogrammen erhalten“, so die Bürgermeisterin, deren Amtseinführung für den 1. Februar 2023 vorgesehen ist.