Efringen-Kirchen Polizist bei Kontrolle schwer verletzt

In diesem Zusammenhang kam es zur Abgabe mehrerer Schüsse durch die Polizeibeamten. Der Autofahrer konnte dennoch erneut flüchten. In Efringen-Kirchen wurde er endgültig gestoppt und festgenommen.

Der Mann war alkoholisiert und wurde aufgrund zweier Schussverletzungen an den Armen ambulant behandelt. Der 61-Jährige deutsche Staatsangehörige war bereits wegen Beleidigung und räuberischem Diebstahl polizeilich in Erscheinung getreten.

Der Festgenommene ist der Polizei bekannt

Der 39-jährige Polizeibeamte wurde durch die Kollision mit dem Fahrzeug schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen werden. Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch das Polizeipräsidium Freiburg und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg im Rahmen einer Ermittlungskooperation.

Am Dienstag meldete sich der FDP-Bundestagsabgeordnete Christoph Hoffmann mit einer öffentlichen Stellungnahme zu dem Vorfall zu Wort: „Es ist unfassbar, wie nach den brutalen Morden an zwei Polizisten in Rheinland-Pfalz nun heute Nacht auch ein Polizist im Markgräflerland im Rahmen einer Verkehrskontrolle frontal angefahren wurde“, schreibt er. „Die Tat ist nicht hinnehmbar. Den Täter muss die volle Härte des Gesetzes treffen, er gehört hinter Schloss und Riegel. Es wird Zeit, ein Zeichen zu setzen für jene, die in unserer Gesellschaft für Recht und Sicherheit sorgen und dabei ihr Leben aufs Spiel setzen“, so Hoffmann weiter.

Feuerwehr leistet Amtshilfe

Blaulichter in den Straßen fielen den Bürgern von Wintersweiler in der Nacht zum Dienstag auf. Die Feuerwehr Efringen-Kirchen wurde um Amtshilfe gebeten, wie Kommandant Philipp Haberstroh mitteilt.

Von 0.15 bis um 5 Uhr waren die Feuerwehrleute mit einem Einsatzfahrzeug und an der B 3 im Bereich der Einmündung Engetalstraße im Einsatz, um einen Lichtmast zu stellen. Das Gebiet war bis am Morgen weiträumig abgesperrt. Fahrer auf der B 3 mussten daher am frühen Morgen einen Umweg machen, um die Stelle zu umfahren. Dies sei geschehen, um Spuren zu sichern, so Laura Riske, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Freiburg.

Efringen-Kirchens Bürgermeister Philipp Schmid wollte sich am Dienstag nicht zu dem Geschehen in seiner Gemeinde äußern: „So lange die Ermittlungen laufen, bin ich der Letzte, der dazu etwas zu sagen hätte“, teilte er mit.

Der im Bereich des Kopfes verletzte Polizist sei außer Lebensgefahr und stabil, das sei eine gute Nachricht, informierte Polizeisprecherin Laura Riske am Dienstagabend. Unterdessen werden die Hintergründe der Tat jetzt genauer ermittelt.

Einen politischen Hintergrund schließe man dabei nicht aus, so die Polizeisprecherin.