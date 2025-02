Efringen-Kirchen: Positiver Trend bei der Tennisabteilung

Ehrungen: Vorsitzender Lucaßen konnte im Rahmen der Ehrungen Dieter Kern, Franziska Schmid, Helga Medam, Simone Fischer-Trefzer und Daniel Palmert für langjährige Mitgliedschaften zu Ehrenmitgliedern ernennen. Die silberne Ehrennadel für zehn Jahre erhielten Tanja Wietzel und Tabea Hugenschmidt.

Aus dem Vorstand verabschiedet wurden Laura Krenzlin vom Festausschuss und die Abteilungsleiterin Tennis, Susanne Brändlin.

Sportverein Istein

Turnen:

Am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Februar, sind die Wintermannschaftskämpfe in Rheinheim-Küssaberg, am Sonntag, 23. Februar, der Maskottchen-Wettbewerb, am Samstag, 5. April, die Wintermannschaftskämpfe in Rheinfelden, eventuell am Samstag,10. Mai, das Landesfinale in Bühl und von Mittwoch bis Dienstag, 28. Mai bis 1. Juni, steht das Internationale Deutsche Turnfest in Leipzig an. Am Sonntag, 6. Juli, findet das Gaukinderturnfest in Istein und Efringen-Kirchen statt sowie von Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. Juli, das Landeskinderturnfest in Bühl.

Jugendfußball:

Am Samstag, 14. Juni, wird der Hornbach-Stand aufgebaut, der Sepp-Herberger-Tag wird wieder im zweijährigen Rhythmus durchgeführt und der Kindergarten Fußballvormittag soll erneut stattfinden. Außerdem ist ein Termin mit dem DFB-Mobil für die D-Juniorinnen geplant.

Der Sportverein Istein

hat insgesamt 808 Mitglieder, davon sind 535 Aktive, 274 Passive und 274 Jugendliche.

Erster Vorsitzender

ist Steffen Lucaßen. Die Internetseite des Vereins heißt www.sv-istein.de