Der schwer verletzte 74-jährige Pedelec-Fahrer, der nach einem Verkehrsunfall im Römerweg zwischen Blansingen und Huttingen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verlegt worden war, ist laut Polizei am Mittwoch im Krankenhaus gestorben. Der 74-Jährige und ein 58-jähriger Mann mit einem Kleinlaster samt Anhänger waren sich am Montagabend, 5. August, gegen 17 Uhr auf der schmalen Straße entgegengekommen. Der Fahrradfahrer und der Anhänger sind zusammengestoßen.