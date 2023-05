Efringen-Kirchen Radfahrer schwer verletzt

Der Integrierten Leitstelle in Lörrach ist am frühen Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr ein im Graben liegender Radfahrer mitgeteilt worden. Die Rettungskräfte konnten den 27-Jährigen zeitnah versorgen. Er wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen und unter Einsatz eines Helikopters in eine Klinik gebracht. Bei der Örtlichkeit handelt es sich um einen landwirtschaftlichen Weg im Efringen-Kirchener Ortsteil Maugenhard, parallel zur Mappacher Straße, in Höhe des dortigen „Lindenhofs“, heißt es im Polizeibericht.