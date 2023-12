Efringen-Kirchen: Radfahrer von Auto getroffen

Der 29-jährige Radfahrer war am Donnerstag mit seinem Zweirad auf der Kreisstraße 6351 gegen 14.15 Uhr aus Egringen kommend in Richtung Holzen unterwegs. Ein 43-jähriger Auto-Fahrer befuhr die Kreisstraße 6327 aus Richtung Schallbach kommend und bog an der Kreuzung nach rechts auf die Kanderner Straße in Richtung Holzen ab. Dabei übersah der Fahrzeuglenker beim Anfahren den aus Egringen kommenden, vorfahrtsberechtigten 29-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer kollidierte mit dem Auto und stürzte auf dessen Motorhaube. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus, teilt das Polizeipräsidium in seiner Pressemitteilung mit.