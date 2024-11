Efringen-Kirchen: Räbbammert schaut im Dorf genau hin

Räbbammert Markus Britsche Foto: sc

Dann fanden die Ehrungen statt und zuletzt verkündete Räbbammert Markus Britsche das diesjährige Sujet „Mit z wenig un mit z viel, chunnsch au Du nit an Di Ziel“. Dabei zeigte der Räbbammert durch die unterschiedlichsten Begebenheiten im Dorf auf, wie zutreffend das Sujet ist. So kaufte beispielsweise ein Isteiner im Internet ein Fahrrad, baute dieses nicht richtig zusammen oder ein anderer wartete an der Selfscanner-Kasse vergeblich auf eine Kassiererin. Dass das Bedienen eines Lebensmittelautomaten so seine Tücken hat, vor allem, wenn die Geldkarte in den Schlitz für die Geldscheine gesteckt wird, erheiterte das Publikum ebenfalls. Und schließlich kaufte ein Mann aus Istein einen Bewegungsmelder. Dieser funktionierte nicht, weil er im Geschäft vergessen hatte, die zugehörige Lampe zu kaufen. Aber auch die aktuelle Politik war für den Räbbammert ein Thema. Britsche stellte fest, dass hier vor lauter geplanten Projekten die Übersicht verloren geht, eben „Mit z wenig un mit z viel, chunnsch au Du nit an Di Ziel“. Für viele Jahrzehnte ehrenamtlichen Einsatz bei den Ischteiner Drübel erhielt Gudrun Weber eine ganz besondere Ehrung aus den Händen von Ehrennarr Klaus Preusch. „E halbes Läbe“, über diese nicht alltägliche Auszeichnung vom VON konnte sich Gudrun Weber freuen. Für 44 Jahre wurde Bernd Bräunlin und für elf Jahre Franziska Britsche geehrt. Den Räbbammertorden erhielt Sandra Laufer, der kleine Verdienstorden wurde Matthias Sutter verliehen und der Kinderorden geht an Caroline Sutter. Für 40 Jahre passive Mitgliedschaft wurden Rene Reinbold und Ewald Kunzelmann zu Ehrenmitgliedern ernannt. Dann spielte die Ischteiner Guggemusik wieder auf und leitete so das gemütliche Beisammensein ein.