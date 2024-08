Efringen-Kirchen: Räte fordern Hinweis auf Tempolimit auch auf der Fahrbahn

Diesen Wunsch hatte nicht nur der Ortschaftsrat in Istein, sondern übrigens einige Tage zuvor auch der Ortschaftsrat Kleinkems. In beiden Teilorten gibt es die Verkehrsschilder „Zone 30“. Früher aber, so hieß es in Istein und in Kleinkems, sei an die Tempobeschränkung innerorts zusätzlich per „aufgemalter“ Zone-30 auf dem Asphalt nachdrücklich erinnert worden.

Gerade wenn es dunkel werde, falle ein „Zone 30 Emblem“ auf der Fahrbahn wesentlich mehr auf, als ein Verkehrsschild hatte es bereits in der Kleinkemser Ortschaftsratsitzung geheißen. Sowohl in Istein, wie in Kleinkems wird innerorts zu schnell gefahren.