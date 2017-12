Efringen-Kirchen Räte wollen keinen „Klotz“ im Ort

Blansingen (cre). „So nicht!“ lautete die einhellige Meinung des Blansinger Ortschaftsrats zu einer Bauvoranfrage, die in der jüngsten Sitzung zur Beratung auf der Tagesordnung stand.

Bauherr des Bauvorhabens in der Alemannenstraße, welches im Ortschaftsrat als „Klotz“ bezeichnet wurde, ist die Firma P+F Immobilien, Basel. In der Vorlage für den Technischen Ausschuss übt auch die Verwaltung heftige Kritik an den Plänen. So wird bemängelt, dass die Grenzabstände nicht eingehalten würden und das Maß der baulichen Nutzung überschritten sei. Zudem könne im Rahmen der Erhaltungssatzung dem Abriss einer 20 Meter langen und drei Meter hohen Bruchsteinmauer nicht zugestimmt werden.

Geplant ist die Errichtung eines Acht-Familien-Hauses mit zwei Vollgeschossen und einem ausgebauten Dachgeschoss. Die Firsthöhe des Satteldachs beträgt 12,63 Meter. Das Objekt, so war sich Ortsvorsteherin Andrea Wahler mit dem Ortschaftsrat einig, passe nicht in die dörfliche Umgebung und sei allein schon daher abzulehnen. Obwohl sie vom Fach sei, habe sie keine Vorstellung davon, wie sich das Haus in die Umgebung einfügen solle. Auch eine Bauvoranfrage sollte sich an die Gegebenheiten halten und diese nicht „massiv bis zum Allerletzten ausnutzen“.

Der geplante Bau einer Tiefgarage ist nach Meinung der Verwaltung grundsätzlich möglich. Allerdings befürchteten die Mitglieder des Ortschaftsrats auch hier, dass bei acht oder neun Wohnungen die Stellplätze nicht ausreichen und die Fahrzeuge die eh schon eingeschränkten Rettungswege zusätzlich belasten würden.

Der als Zuhörer anwesende Gemeinderat Gerd Bahlinger wies darauf hin, dass man bislang in Blansingen die dörflichen Strukturen habe erhalten können, aber „der geplante Klotz das Dorfbild gravierend verändern“ werde. Er verwahrte sich ausdrücklich dagegen, „dass Leute von außerhalb kommen und glauben, sie könnten hier bauen, wie sie wollen.“

Einstimmig lehnte das Gremium das Vorhaben in der beantragten Form ab.