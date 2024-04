Efringen-Kirchen: Redaktionsteam plant Wanderungen entlang der Gleise

Auch außerhalb der Rathaus-Öffnungszeiten stand das Redaktionsteam für Erklärungen und zur Beantwortung von Fragen für die Besucher zur Verfügung. „In unserer Anwesenheit zählten wir mehr als 200 Besucher“, heißt es in einer Mitteilung. Darüber hinaus fanden sich weitere zahlreiche Besucher ein, wie die Mitarbeiter des Rathauses den Ausstellungsmachern berichteten. Die zahlreichen Einträge im Gästebuch bedachten das Team in freundlicher Weise mit ihrem persönlichen Urteil. Das Redaktionsteam ist über den Zuspruch und den positiven Bekundungen der Besucher sowie über den Verkauf von bis jetzt 300 Chroniken hoch zufrieden. „Die Arbeit hat sich deshalb gelohnt, die Freude darüber ist außerordentlich groß“, teilt das Team mit. Der Dank gelte der Gemeindeverwaltung mit Bürgermeisterin Caroline Holzmüller für die Nutzung des Rathausfoyers, dem Team an der Rathauspforte für die Unterstützung beim Verkauf der Chronik sowie allen weiteren Unterstützern, Sponsoren, dem Vorstand des Förderkreises „Museum in der alten Schule“ und den zahlreichen Bild- und Leihgebern.

Das Redaktionsteam überlässt der Mediathek im Rathaus Efringen-Kirchen und der Ortsverwaltung Istein je ein Exemplar der Chronik für die Ausleihe an interessierte Bürger. Die Übergabe ist am Freitag, 12. April am Nachmittag während der Geschäftszeit der Mediathek Efringen-Kirchen geplant. Im Nachgang zur Ausstellung soll im Mai/Juni mit einer Gruppenwanderung entlang der Bahngleise zwischen Kleinkems und Kirchen an die Besonderheiten der Bahngeschichte erinnert werden. Der Termin wird vom Ausstellungsteam noch bekannt gegeben. Die Teilnahme ist nur mit Voranmeldung möglich. Desgleichen ist eine Wanderung entlang der Feldbahntrasse Hinzge-Grube, Bahnhof Efringen-Kirchen-Huttingen in der Planung.