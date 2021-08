Efringen-Kirchen Regen kein Segen für die Reben

Von Zoë Schäuble

Efringen-Kirchen . „Nach wochenlangem extrem hohen Peronosporadruck bringt nun auch die schwülwarme Witterung einen enormen Infektionsdruck durch Oidium mit sich. Es ist in diesem Jahr fast zum Verzweifeln“, schildert Weinbauberater Hansjörg Stücklin vom Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, der unter anderem die Weinbauern des Markgräflerlands betreut. Die weitgehend gesunden Bestände wiesen ein normales, bisweilen sogar gutes Laub- und Beerenwachstum auf. „Aber in den zahlreichen, stark befallenen Anlagen sieht es in der Traubenzone und auch im oberen Drittel der Laubwand teilweise sehr schlimm aus.“ Besonders betroffen von der Pilzkrankheit Peronospora seien die ökologischen Weinbetriebe, erklärt Kellermeister Rainer Müller von der Bezirkswinzergenossenschaft Markgräfler Winzer in Efringen-Kirchen. Der Betrieb arbeitet mit 46 Winzergemeinden aus dem Gebiet zwischen Kirchhofen und GrenzachWyhlen zusammen. „Zur Eindämmung der Ausbreitung von Peronospora wird unter anderem Kupfer verwendet – den nutzen die ökologischen Betriebe allerdings nur eingeschränkt.“ Kleinstmengen von Kupfersulfat werden über die ganze Vegetationsperiode hinweg verabreicht, um den Ausbruch der Pilzkrankheit zu vermeiden. „Dort wo die Blätter mit dem mit Kupfer angereicherten Pflanzenschutzmittel besprüht sind, hat der Pilz geringe Chancen, sich auszubreiten.“ Allerdings seien die Reben im Frühsommer besonders schnell gewachsen. Müller verdeutlicht: „Innerhalb kurzer Zeit haben die Reben im Juni um gut 25 Zentimeter ausgetrieben – das heißt, eine große Fläche des Blattwerks war ungeschützt und somit für den Pilz angreifbar.“ Hinzu kämen die andauernden Niederschläge und die täglich intensive Taunässe, was in vielen Lagen zu frischen Infektionen mit dem Peronospora geführt habe. „Die oberen Lagen sind weniger betroffen als die unteren, da diese schneller abtrocknen können und von unten weniger Nässe abbekommen.“ Doch nicht nur die ökologischen, auch die konventionellen Betriebe seien durch die derzeitige Witterung von Pilzbefall betroffen. Besonders die Traubensorten Chardonnay und Müller-Thurgau haben im Markgräflerland einige Schäden.