In Egringen sowie in Welmlingen riefen die ergiebigen Regenfälle der vergangenen Tage die Feuerwehr auf den Plan. In Welmlingen stand ein Gasthaus unter Wasser, teilt Philipp Haberstroh, Gesamtkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Efringen-Kirchen, mit. Die Abteilung Welmlingen habe mit der Tauchpumpe das Wasser beseitigt. In Egringen habe die dortige Abteilung einen Damm gebaut, um das Wasser abzuleiten. Ortsvorsteher Bernd Meyer hatte jüngst ebenfalls auf die Maßnahme am vorübergehend gesperrten Reinacher Weg (Bild) hingewiesen (wir haben berichtet). „Ansonsten sind wir gut weggekommen“, resümiert Kommandant Haberstroh mit Blick auf die ergiebigen Regenfälle. Allerdings, so teilt er mit, wurde auch der Rheinuferweg zum Teil gesperrt, da die Zufahrten unter der A 5 teilweise überflutet worden seien. ilz / Foto: Lorenz