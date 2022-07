Efringen-Kirchen Reichhaltiges Buffet für Wildbienen

Die Blüheinsaat ist da nur eines von mehreren Projekten. So halten die beiden seit letztem Jahr auch gemeinsam Ouessant-Schafe, eine besonders kleine Schafrasse, die hervorragend dafür geeignet ist, das Gras in den Rebanlagen kurz zu fressen und so Mähdurchgänge mit dem Traktor einzusparen.

Damit die Wildbienen am Läufelberg auch in den kommenden Jahren ein reichhaltiges Blütenangebot vorfinden, wurden dieses Jahr weitere Flächen eingesät.

„Ich würde mich freuen, wenn noch weitere Winzer am Läufelberg bereit wären, ihre Rebzeilen entsprechend einzusäen“, so Vivien von Königslöw vom LEV Lörrach, der das Saatgut ausgewählt und finanziert hat.

Weitere Informationen: Vivien von Königslöw gibt am Sonntag, 17. Juli, im Rahmen des 1250-jährigen Jubiläums der Gemeinde Fischingen eine Wildbienenführung am Läufelberg. Treffpunkt ist am Sonntag, 17. Juli, um 16 Uhr, am Wachthüsli, Dorfstraße 31b, Fischingen. Die Führung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.