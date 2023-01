Efringen-Kirchen Reparaturen am Rathaus kommen später

Die aktuellen Zahlen die Gemeinde und speziell Wintersweiler betreffend waren dem Ortschaftsrat bekannt, so dass sich Ortsvorsteherin Joelle Kammerer auf das Verlesen einiger wesentlicher Passagen aus den Beschlussvorlagen beschränken konnte. Als Grund für den mit rund 2,4 Millionen Euro defizitären Ergebnishaushalt zitierte sie die gestiegenen Umlagen sowie gestiegene Energie- und Personalkosten.

Was die Zahlen für Wintersweiler anging, wurde mit Bedauern zur Kenntnis genommen, dass die Arbeiten gegen Salpeterausblühungen im Untergeschoss des Rathauses zurückgestellt werden. Es soll erst ein Gesamtkonzept entwickelt werden. Kammerer kommentierte dies mit den Worten „Die Salpeterentwicklung wartet nicht auf das Gesamtkonzept“. Einige Sanierungsmaßnahmen an Straßen und Plätzen werden im Haushalt nicht einzeln berücksichtigt, sondern finden sich in Paketlösungen im Ergebnis- und im Finanzhaushalt wieder.