Efringen-Kirchen: Reserven schmelzen weiter dahin

Wenn es so weiter gehe, dann sei schon sehr bald kein Geld mehr vorhanden, erklärt Bürgermeisterin Carolin Holzmüller in ihrer Haushaltsrede in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Mit dem Bau des neuen Feuerwehrhauses in Efringen-Kirchen müssten wohl Kredite aufgenommen werden, um die vom Gesetzgeber geforderte Mindestliquidität beizubehalten.