Vor fast 20 Jahren, so erzählt Rhenus-Vorsitzender Günter Kaufmann, wichen die Sänger vom Drei-Tages-Anlass ab und veranstalten seither immer am letzen Sonntag im Juli auf dem Areal seines Öko-Weinguts an der Basler Straße ihr „Rhenusfescht“. Da man nun aber zwei Jahre ohne öffentliche Auftritte und Feste hinter sich bringen musste, wurde das diesjährige „Rhenusfescht“ zweitägig ausgelegt, so Kaufmann. Beginn ist am Samstag um 19 Uhr mit einem Chorkonzert-Reigen, den der Sängerbund Efringen-Kirchen, der Reblandchor und die Gastgeber von Rhenus bestreiten. Im Anschluss folgt ein gemütliches Beisammensein mit „Open End“. Das Fest wird am Sonntag um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst mit Pfarrerin Johanna Pähler fortgesetzt. Die Umrahmung übernehmen der Posaunenchor und der Gastgeberchor „Rhenus“.

Anschließend ab etwa 11 Uhr spielt der Musikverein Efringen-Kirchen zum Frühschoppenkonzert auf. Gegen 14 Uhr werden die Besucher zuerst vom Gesangverein „Rhenus“ und anschließend von den den Egringer Läufelberg Musikanten unterhalten.