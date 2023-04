Efringen-Kirchen Rhythmische und ästhetische Kunst

Gabriele Hirschvogel, wohnhaft in Titisee-Neustadt, leitet eine eigene Yoga- und Atemschule und ist zudem noch als Dozentin an den VHS Baar und Freiburg tätig. Diese Ausstellung ist bereits ihre zweite in der Mediathek. Insgesamt veranstaltete sie bisher 33 Ausstellungen mit wechselnden Themenschwerpunkten und Bildern.

In der noch bis zum 30. Juni laufenden Ausstellung möchte sie mit thematisch ausgewählten Fotografien von Yogastellungen Einblicke in eine, wie sie es formuliert, „rhythmische und ästhetische Bewegungskunst“ geben. Der ästhetische Ausdruck sei dabei unabhängig vom Alter oder der Beweglichkeit eines Menschen. Vielmehr, sagt Hirschvogel, sei er Ausdruck eines aktiven Seelenlebens, welches rückwirkend auch den Körper geschmeidiger werden lasse.