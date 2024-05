Auf einem Parkplatz beim Altrhein wurde am Sonntag, 26. Mai, zwischen 11.30 und 14.20 Uhr die Scheibe eines Autos eingeschlagen. Aus dem Fahrzeuginneren wurde danach ein Rucksack entwendet. In dem Rucksack befanden sich vier Fingerringe, Bargeld, Ausweispapiere, Kopfhörer sowie eine Bankkarte, heißt es in der Polizeimeldung. Während des Tatzeitraumes befanden sich die Geschädigten bei einer Kanutour auf dem Altrhein. Die Polizei empfiehlt, sich durch einfache Maßnahmen vor Langfingern zu schützen. Die beste Strategie sei bewusstes Verhalten. Demnach sollten Gegenstände aus dem Fahrzeuginneren im Kofferraum verstaut werden. Wertsachen sollten mitgenommen und das Fahrzeug abgeschlossen werden, informiert die Polizei in ihrer Mitteilung.