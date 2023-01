Efringen-Kirchen Rückblick auf das Dorfgeschehen

Geplant sind dort Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie Doppelhäuser. Im Innerdorf wurden leerstehende Gebäude umgebaut oder renoviert und neue Wohnhäuser errichtet. Kratz erwartet in den nächsten Monaten eine positive Entscheidung der Verkehrsbehörde über eine neue Zufahrt zum Aldi-Markt. Erweitert wird in diesem Jahr das Glasfasernetz. „Diese Erdarbeiten werden sicherlich für viel Aufregung sorgen“, meinte Kratz, der in seiner Ansprache auch die Ortschaftsräte vorstellte.

Nach einer kurzen Pause stellte der Ortsvorsteher die Vereine im Dorf vor: zu ihnen zählen die Wandergruppe Markgräflerland Kleinkems, der Sportclub, der Gesangverein „Rheinlust“ und die Freiwillige Feuerwehr.

Anders als bei den anderen Vereine sieht es für den GV „Rheinlust“ zum jetzigen Zeitpunkt sehr düster aus“, wie es Kratz formulierte. „Die Coronajahre haben dem Verein sehr zugesetzt. Altersbedingt hörten einige Sänger auf oder schlossen sich anderen Gesangsvereinen an.“

„Rheinlust“ sucht Sänger

Weil neue Sänger nicht in Aussicht seien, werde es ein schwieriges Jahr für die Vorstandschaft, prognostiziert Kratz. Er warb daher dafür, sich der „Rheinlust“ anzuschließen. Ansprechpartner ist Georg Blatz.

Dem Fußballverein gehe es hingegen gut. Trotz fußballerischer Schwankungen könne sich die Leistung des SC sehen lassen, sagte Kratz. Mit Wolfgang Eyrich als Interimstrainer strebe man in der Rückrunde einen vorderen Tabellenplatz an.

Kratz warb auch für die Teilnahme am Kurs „Rückenschulung“, der für „ältere Semester“ eingerichtet wurde und wies auf den Seniorennachmittag jeden zweiten Dienstag im Monat von 16 bis 17 Uhr im Rathaus hin.

Seniorennachmittag

„Beim Jassen und „Mensch ärgere dich nicht“ kommen auch die neuesten Dorfgeschichten auf den Tisch“, sagte Kratz. Um die kleinen Fußballer im Alter von drei bis sieben Jahren kümmern sich Wolfgang und Renate Eyrich. Dienstags treffen sie sich auf den Fußballplatz oder im Rathaussaal zu Ball- und Bewegungsspielen.

Nach den Ausführungen des Ortsvorstehers standen die Bürger noch einige Zeit zusammen, um miteinander zu schwätzen.