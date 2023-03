Efringen-Kirchen Rückblick auf ein aktives Jahr

Ehrungen

Für 40 Jahre aktiven Dienst in der Wehr konnte Hans Müller geehrt werden, Ehrungen für 25 Jahre erhielten Michael Kuhn und Marco Wehner.

Grußworte

Grußworte sprachen der Gesamtkommandant der Großgemeinde Philipp Haberstroh, Altersvertreter Felix Kammerer und die Wintersweiler Ortsvorsteherin Joelle Kammerer.

Auf einen Blick

Feuerwehr Wintersweiler Mitglieder

25 Aktive, davon sechs Kameraden in der Tagesgruppe, zwei Mann in der Führungsgruppe der Gesamtwehr, 19 Kameraden in der Altersmannschaft und zwei Jugendliche in der Jugendwehr

Kommandant

Florian Kammerer

Kontakt

www.ffw-efringen-kirchen.de